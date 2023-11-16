'Bihter'in galası gerçekleşti
Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz 'Aşk-ı Memnu' eserinin yeniden yorumu olan, oyuncu kadrosunda; Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, Ebru Özkan ve Tilbe Saran'ın yer aldığı 'Bihter' filminin galası gerçekleşti
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Prime Video, Türk Original filmi 'Bihter'in galasını 15 Kasım Çarşamba günü Sait Halim Paşa Yalısı'nda bir davetle gerçekleştirdi.
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Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz Aşk-ı Memnu eserinin yeniden yorumu olan ve güçlü kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, Ebru Özkan ve Tilbe Saran’ın yer aldığı 'Bihter', 16 Kasım Perşembe günü sadece Prime Video’da yayınlanmaya başladı.
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15 Kasım Çarşamba günü Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı’nda keyifli bir kokteyl davetinin ardından 'Bihter' filminin özel gösterimi, Prime Video’dan Alptuğ Çopuroğlu’nun konuşmasıyla başladı. Film gösterimi sonrası gerçekleşen canlı müzik performansının yer aldığı after party ile devam eden geceye filmin oyuncularının yanı sıra aralarında Anıl Altan, Burak Yörük, Çağlar Ertuğrul, Hivda Zizan Alp, Mina Ceran, Pelin Akil, Tuana Yücel, Yağız Can Konyalı, Yasemin Kay Allen, Zeynep Beşerler’in bulunduğu ünlü oyuncu, müzisyen, önde gelen medya mensupları ve influencerlar katıldı.
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Filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, "Çok keyifli bir film sürecinin ardından içimize sinen bir filme imza attık, izleyenlerin de beğeneceğini umuyoruz" sözleriyle heyecanını dile getirdi.
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'BİHTER' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
'Bihter’in hayatı, annesinin hataları ve bu yüzden maruz kaldığı imalı bakışlar tarafından gölgelenmiştir. Görkemini kaybetmiş bir hayat sürmeye pek bir itirazı yokken zengin Adnan Bey’in evlilik teklifini, dönüşmekten korktuğu annesinden kurtulmak için kabul eder. Fakat annesine karşı duyduğu hırs, fark etmeden kendisinin de aynı hataları yapmasına neden olur. Güçlü, para sahibi ve arzulanan bir kadın olmanın ne demek olduğunu keşfettikçe; dönüşeceği hal Bihter’e zor günler yaşatacaktır.
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Farah Zeynep Abdullah
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Hande Ataizi
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Boran Kuzum
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Helin Kandemir
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Çağlar Ertuğrul
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Anıl Altan - Pelin Akil Altan
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Bedri - Sibel Baykam
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Yağız Can Konyalı
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Yasemin Kay Allen
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Hivda Zizan Alp
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Alptuğ Çapuroğlu
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Lorin Merhart
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Zeynep Beşerler
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Timur Savcı ile Cemal Okan
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Nezaket Erden
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Tuana Yücel ile Burak Yörük
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Mina Ceran
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Doğuş Çabakçor ile Asya Hocaoğlu
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Sina Özer
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