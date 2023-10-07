Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Beywatch'ın eski yıldızı Donna Jeanette D'Errico adeta yaşlanmıyor! Kimse 55 yaşında olduğuna inanmıyor

        Beywatch'ın eski yıldızı Donna Jeanette D'Errico adeta geri yaşlanıyor! Kimse 55 yaşında olduğuna inanmıyor

        Oyuncu Donna Jeanette D'Errico, toplumun yaş algılarına karşı adeta savaş açmış durumda! 55 yaşındaki oyuncu, fiziği ve cesur pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 09:25 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bir zamanlar tüm dünyada ünlü bir dizi olan Beywatch'ın başrol oyuncusu olan Donna Jeanette D'Errico, genç görünümüyle magazin gündemini meşgul ediyor.

        • 2

          Şu anda 55 yaşında olan Donna, Instagram hesabından cesur pozlarını yayınlıyor. Her ne kadar tüm dünyada oyuncu olarak tanınsa da aslında keşfediliş hikâyesi daha farklı.

        • 3

          Televizyon sektörüne girmeden önce Donna'nın bir limuzin şirketi vardı. Ancak 1995 yılında Playboy dergisine poz verdi ve tüm kariyeri yeniden şekillendi.

        • 4

          Önce Playboy arkasından Beywatch ile gelen şöhret, birçok bağımsız filmde rol almasıyla daha da genişledi.

        • 5

          Donna, 11 yıllık evliliğinin ardından 2007 yılında eşinden ayrıldı. Şu anda babaları farklı olmak üzere iki çocuğu var.

        • 6

          Instagram hesabında sıklıkla paylaştığı pozları ile gündeme gelen Donna'nın kimse yaşına inanmıyor. Hatta bazen bu konuda oldukça kaba yorumlar da geliyor.

        • 7

          Bazı internet kullanıcıları, Donna'nın 'bikini giymek için çok yaşlı olduğunu' söylüyor. Ancak oyuncu bu yorumları görmezden geliyor.

        • 8

          Hatta en son yaptığı bikinili paylaşımlardan birinde oyuncu, eleştirilere şöyle yanıt verdi: Biri bana bikini giymek için nasıl yaşlı gözüktüğümü söyleyebilir mi?

        • 9
        • 10
        • 11
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        115 cansız beden bulundu
        115 cansız beden bulundu
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        Habertürk Anasayfa