Beyonce yemi albümüyle rekor kırdı

'Queen B' lakabıyla tanınan dünyaca ünlü pop şarkıcısı, 'country' türünde bir albüm çıkardığı için risk aldığı eleştirilerine maruz kalması üzerine, "Bu bir Country albümü değil. Bu bir 'Beyonce' albümü" diyerek itirazını dile getirmişti. Grammy ödüllü şarkıcı, yeni albümünü, “Şimdiye karar yaptığım en iyi müzik” diye nitelendirmişti.