Beyonce yemi albümüyle rekor kırdı
Beyonce, 'Cowboy Carter' adını verdiği yeni albümüyle, bir günde en çok dinlenen albüm rekorunu kırdı
- 1
Yeni albümüyle hayranlarını sevindiren Beyonce, rekor kırdı. Cuma günü çıkan ‘Cowboy Carter’ adını verdiği albümü, 2024’te şimdiye kadar Spotify’da bir günde en çok dinlenen albüm oldu.
- 2
Dijital platform; “Bu yıl ilk kez country albümü bu unvanı elde etti” diyerek Beyonce’nin ‘country’ tarzında şarkılardan oluşan albümünün başarısını ilan etti.
- 3
Beyonce’nin Post Malone, Miley Cyrus, Willie Nelson, Dolly Parton gibi pek çok önemli isimle iş birliği yaptığı yeni albümünde 27 şarkı yer alıyor. Albümden iki şarkı; ‘16 Carriages’ ve ‘Texas Hold 'Em’, Amerikan futbolu finali Super Bowl’da ilk kez yayınlanmıştı. ‘Texas Hold 'Em’, çıkar çıkmaz Billboard listesinde bir numaraya yükselmişti.
-
- 4
Müzik dergisi Billboard, Beyonce’nin 1958’den bu yana country ve R&B şarkıları liste başı olan ilk kadın ve ilk siyah kadın olduğunu açıkladı.
- 5
'Queen B' lakabıyla tanınan dünyaca ünlü pop şarkıcısı, 'country' türünde bir albüm çıkardığı için risk aldığı eleştirilerine maruz kalması üzerine, "Bu bir Country albümü değil. Bu bir 'Beyonce' albümü" diyerek itirazını dile getirmişti. Grammy ödüllü şarkıcı, yeni albümünü, “Şimdiye karar yaptığım en iyi müzik” diye nitelendirmişti.