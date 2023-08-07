Beyonce'dan hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
'Renaissance' adlı dünya turnesi için konserden konsere koşan Beyonce, iki saat gecikmeli çıktığı Washington konseri sonrası seyircilerinin evlerine rahat dönebilmeleri için metroya 100 bin dolar ödedi
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7 yıl aradan sonra ilk solo turnesi 'Renaissance' ile peş peşe konser veren Beyonce, Washington konserinde daha önce benzerine rastlanmayan bir davranışta bulundu.
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Şiddetli sağanak uyarısı nedeniyle Beyonce'nin konseri yaklaşık iki saat ertelendi.
Erteleme kararı, seyircileri metroların gece 12'de kapanması nedeniyle eve dönüş endişesi taşımalarına yol açtı.
Beyonce, konserinin ertelenmesinde kendisinin bir hatası olmamasına rağmen hayranlarının eve metroyla rahat dönebilmeleri için büyük bir jestte bulundu.
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100 BİN DOLARI GÖZDEN ÇIKARDI
41 yaşındaki Beyonce, metronun bir saat daha fazla çalışması için 100 bin dolar ödedi.
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HER YERE KENDİ KLOZETİNİ GÖTÜRÜYOR
Öte yandan konserden konsere koşan Beyonce, bu süreçte alıştığı ev konforunu sağlayabilmek için de özel taleplerde bulunuyor. Beyonce'un geçtiğimiz günlerde başkasının kullandığı tuvalete oturmak istemediği için her yere kendi klozetini yanında götürdüğü ortaya çıkmıştı.
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Beyonce'un klozet kapakları üstünde isminin yazdığı kutularla tüm konserlerinde ekipmanlarla birlikte taşınıyor.
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540 MİLYON DOLARLIK SERVET
Dünyanın en zengin şarkıcıları arasında yer alan Beyonce, Forbes verilerine göre 540 milyon dolarlık servete sahip.
Rap şarkıcısı ve iş insanı olan eşi Jay-Z'nin ise 2.5 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Çiftin Blue Ivy, Rumi ve Sir adında üç çocuğu bulunuyor.
Fotoğraflar: Avalon, Mega, AP
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