Beyonce'dan hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti

540 MİLYON DOLARLIK SERVET

Dünyanın en zengin şarkıcıları arasında yer alan Beyonce, Forbes verilerine göre 540 milyon dolarlık servete sahip.

Rap şarkıcısı ve iş insanı olan eşi Jay-Z'nin ise 2.5 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Çiftin Blue Ivy, Rumi ve Sir adında üç çocuğu bulunuyor.

Fotoğraflar: Avalon, Mega, AP