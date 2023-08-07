Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünyadan Beyonce'dan hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti - Magazin haberleri

        Beyonce'dan hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti

        'Renaissance' adlı dünya turnesi için konserden konsere koşan Beyonce, iki saat gecikmeli çıktığı Washington konseri sonrası seyircilerinin evlerine rahat dönebilmeleri için metroya 100 bin dolar ödedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          7 yıl aradan sonra ilk solo turnesi 'Renaissance' ile peş peşe konser veren Beyonce, Washington konserinde daha önce benzerine rastlanmayan bir davranışta bulundu.

        • 2

          Şiddetli sağanak uyarısı nedeniyle Beyonce'nin konseri yaklaşık iki saat ertelendi.

          Erteleme kararı, seyircileri metroların gece 12'de kapanması nedeniyle eve dönüş endişesi taşımalarına yol açtı.

          Beyonce, konserinin ertelenmesinde kendisinin bir hatası olmamasına rağmen hayranlarının eve metroyla rahat dönebilmeleri için büyük bir jestte bulundu.

        • 3

          100 BİN DOLARI GÖZDEN ÇIKARDI

          41 yaşındaki Beyonce, metronun bir saat daha fazla çalışması için 100 bin dolar ödedi.

        • 4

          HER YERE KENDİ KLOZETİNİ GÖTÜRÜYOR

          Öte yandan konserden konsere koşan Beyonce, bu süreçte alıştığı ev konforunu sağlayabilmek için de özel taleplerde bulunuyor. Beyonce'un geçtiğimiz günlerde başkasının kullandığı tuvalete oturmak istemediği için her yere kendi klozetini yanında götürdüğü ortaya çıkmıştı.

        • 5

          Beyonce'un klozet kapakları üstünde isminin yazdığı kutularla tüm konserlerinde ekipmanlarla birlikte taşınıyor.

        • 6

          540 MİLYON DOLARLIK SERVET

          Dünyanın en zengin şarkıcıları arasında yer alan Beyonce, Forbes verilerine göre 540 milyon dolarlık servete sahip.

          Rap şarkıcısı ve iş insanı olan eşi Jay-Z'nin ise 2.5 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Çiftin Blue Ivy, Rumi ve Sir adında üç çocuğu bulunuyor.

          Fotoğraflar: Avalon, Mega, AP

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        "Eş" değer sıkıntı!
        "Eş" değer sıkıntı!
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Habertürk Anasayfa