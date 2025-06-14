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        Haberler Dünya Amerika Beyaz Saray'dan İran'a: Nükleer silahtan vazgeç | Dış Haberler

        Beyaz Saray'dan İran'a: Nükleer silahtan vazgeç

        Beyaz Saray, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmelerin "engellenemez" olduğunu savunarak, İran'ın barışı sağlamasının en hızlı yolunun nükleer silah programından vazgeçmesi olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 23:23 Güncelleme: 14.06.2025 - 23:23
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        Beyaz Saray'dan İran'a: Nükleer silahtan vazgeç
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        Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran-İsrail çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Söz konusu yetkili, "Bugün her ne olursa bu engellenemez. Ancak İran isterse bu çatışmaya başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahibiz. İran'ın barışı sağlamasının en hızlı yolu nükleer silah programından vazgeçmesidir." dedi.

        İRAN-İSRAİL ÇATIŞMASI

        İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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