"KOCAM BENİ KISKANMADI"
"Kocama, Al Pacino'ya aşık olduğumu söylediğimde beni kıskanmadı ama bir oyuncuyla birlikte olmam fikrine karşı çıktı" diyen Beverly D'Angelo, "Kocam bana 'Bir oyuncu mu?' diye sordu. Ona Al Pacino'ya gerçekten aşık olduğumu ve çocuk sahibi olmayı düşündüğümüzü anlattım" ifadelerini kullandı.
D'Angelo, eşi Salviati'ye Al Pacino hakkında biraz daha bilgi verdiğinde özellikle de onun 'Scent of a Woman' (Kadın Kokusu) filminin başrol oyuncusu olduğunu söylediğinde eşinin fikrini değiştirdiğini belirtti. Beverly D'Angelo, Salviati'nin tepkisini de anlatan "Al Pacino... Harika. Onu severim" dediğini ve ardından da "Boşanıyoruz!" ifadelerini kullandığını aktardı.