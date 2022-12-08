"ÇILGINCA!"

Gönlünü Al Pacino'ya kaptıran D'Angelo, Salviati ile yaptığı anlaşmayı usta oyuncuya da ayrıntılarıyla anlattı. Ünlü isim, yıllar sonra aralarında geçen o konuşmayı da şöyle aktardı:

Kocamla anlaşmamızı Al Pacino'ya anlattım ve bana bunun çılgınca bir durum olduğunu söyledi.