Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Para çekmek için aracından inen Özdemir, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
Yaz tatilini bitirdiğini söyleyen Özdemir, şu açıklamalarda bulundu:
Bir süredir buradayım. Bir Bodrum'a gittim erkek arkadaşımla. 10 gün falan oldu herhalde geleli. Bitti artık tatil. Sakin ve güzel bir tatildi. Alıştık artık, o kadar uzun zamandır evdeyiz ki... Hatta bir işim yoksa evden çıkmamaya çalışıyorum. Vaka sayısı biraz korkutuyor beni. O yüzden ne olacak bilmiyorum. Tatilde de en ücra yerlere gitmeye çalıştık. Zaten sosyal mesafeli şenzloglar vardı, o yüzden çok sorun yaşamadık.
Yakın zamanda bir tiyatro oyununda rol alacağını belirten Bestemsu Özdemir, "Yapabilecek miyiz bilmiyorum ama biz provalara başlıyoruz. Hatta şimdi oraya gidiyorum. Bir şekilde herkes hayatını devam ettirmek zorunda. Biz de o yüzden çalışmak zorundayız" şeklinde konuştu.
Şevval Sam'ın "Şiddet gösteren erkeklerle aynı projede olmam" sözlerinin hatırlatılması üzerine Özdemir, şunları söyledi:
Ben hiç öyle büyük yorumlar yapmayayım ama kadına şiddet hepimizin olduğu gibi bir kadın olarak benim de hassas noktam. Erkekler bilinçlensin, artık bir kadına vurulmaması gerektiğini öğrensin. Köpeğe, çocuğa... Her şey için geçerli, onlara dokunulmamalı.
Ben artık geç saatlerde sokağa çıkmaya bile tedirgin oluyorum. Şu an gece tek başına kadın olarak sokakta olmak pek tekin değil bence. Başınıza ne geleceğinin herhangi bir garantisi yok. Bir tokat yendiğinde bunun devamı geliyor, bunu dile getiremeyen kadınlarımız da maalesef var.
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