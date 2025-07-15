Beste Kökdemir, bebeğinin cinsiyetini duyurdu

4 Temmuz'da Fazlı Erdinç Çatak ile hayatını birleştiren oyuncu Beste Kökdemir, düğünlerinde ilk bebeklerini beklediklerini açıklamıştı. Çift, evlilik sonrası yeni bir heyecan yaşarken Kökdemir'den bebeğin cinsiyetine dair ilk paylaşım geldi.

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Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan oyuncu, bebeğinin erkek olduğunu duyurdu. Kökdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Bu zamana kadar Erdinç, bebeğin kız olacağına emindi ve bu konuda çok mutluydu. Üstelik geçen hafta doktor da büyük bir ihtimalle kız olacağını söylemişti. Bu yüzden Erdinç, bebeğin erkek olduğunu duyunca şokla karışık, yepyeni bir mutluluk yaşadı.

Ben en başından beri erkek olduğuna emin gibiydim zaten (anneler hisseder çünkü). Ağlıyorum... Çünkü çocuğumla ilgili duyduğum her şeye duygulanıp ağlıyorum zaten. Bu hamilelik hormonları bildiğiniz gibi değilmiş vallahi, dostlar. Onu da bir ara anlatırım. Neyse işte, durumlar böyle. Canımız erkek."

Fotoğraflar: Instagram