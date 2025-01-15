Beşiktaşlı taraftarlar Twente deplasmanına gidebilecek

Beşiktaş yönetimi; UEFA, Twente kulübü ve Enschede Belediyesi'yle yaptığı görüşmeler sonucunda Twente maçına taraftar götürülmesi konusunda izin aldı.

SINIRLI SAYIDA TARAFTAR ALINACAK

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Öte yandan stadyuma, normal deplasman taraftar sayısından daha az olacak şekilde sınırlı sayıda taraftar alınacağı öğrenildi. Taraftar sayısıyla ilgili son kararı UEFA verecek.

UEFA‘nın kısa süre içerisinde konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig etabındaki son maçında 30 Ocak 2025'te Twente ile Hollanda'nın Enschede kentinde karşılaşacak.

NELER YAŞANDI?

Twente'nin maçlarını oynadığı Enschede kentinin belediye yönetimi, Beşiktaş maçını 'yüksek riskli' kategoride değerlendirerek 'güvenlik' gerekçesiyle siyah-beyazlı taraftarların stadyuma alınmamasına karar vermişti. Beşiktaş yönetimi ise yaptığı sıkı görüşmeler sonucunda hem UEFA hem Twente kulübü hem de Enschede Belediyesi'ni ikna ederek taraftar yasağı kararını iptal ettirdi.

BEŞİKTAŞ KARARI RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş Kulübü de Twente maçında siyah-beyazlı taraftarların deplasman tribünündeki yerlerini alabileceklerini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion’da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar vermişti.

Serdal Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun taraftarlarımızın FC Twente Stadion tribünlerinde yer alabilmesi için Enschede Belediyesi, Hollanda güvenlik makamları, UEFA ve FC Twente nezdinde yapmış olduğu yoğun girişimler neticesinde Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, taraftarlarımızın stadyuma alınmasına karar vermiştir.

Bilet satışı ve taraftarlarımızın stadyuma ulaşımı konularında detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır.

Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."