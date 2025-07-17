Beşiktaş Wolfsberger maçı ÖZET İZLE
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçıdna Wolfsberger'e 3-2 mağlup oldu. Kampta St. Pölten'i 2-0'la geçen siyah-beyazlılar, Admira ile de 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş-Wolfsberger maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz...
Giriş: 17.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:36
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. HT Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kaybetti.
İlk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ikinci maçında ise Admira ile 1-1 berabere kalmıştı.
BEŞİKTAŞ-WOLFSBERGER MAÇI ÖZETİ
BEŞİKTAŞ - ST. PÖLTEN MAÇININ ÖZETİ
BEŞİKTAŞ - ADMİRA WACKER MAÇININ ÖZETİ
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