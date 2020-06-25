Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un stoperi Welinton için girişimlere başladı.

NTV Spor'un haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın’ın Akdeniz ekibini çalıştırdığı dönemden tanıdığı ve transferi konusunda olumlu rapor verdiği Brezilyalı stoper için temas kuran siyah beyazlılar, bonservis bedelinde anlaşmaya çalışacak.

Siyah beyazlılar, Welinton transferinin gerçekleşmesi halinde, gelecek sezon kadro planlamasında olmayan Enzo Roco ile yollarını ayıracak. Fabrice N’Sakala’yı kadrosuna katan Beşiktaş, Welinton'u renklerine bağlaması halinde Aytemiz Alanyaspor’dan 2. transferini yapmış olacak. Daha önce Brezilya’nın Flamengo ve Coritiba, Rusya’nın Spartak Kavkaz, Katar’ın Umm Salal ve Al Khor takımlarında oynayan Welinton, son 3 sezondur Aytemiz Alanyaspor’da forma giyiyor.

Bu sezon 25 maça çıkan Brezilyalı stoper, 3 gol attı.