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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 62 puanla dördüncü sırada tamamladı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da yönetim ve teknik adam değişiklikleri yaşadı. Kartal hem lig hem Türkiye Kupası hem de Avrupa'da istediğini bulamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 10:15 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:15
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        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
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        Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu dün oynanan müsabakalarla tamamlandı. Beşiktaş, 38 haftada oynadığı 36 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucu sezonu 62 puanla dördüncü sırada tamamladı. Rakip ağları 59 kez sarsan siyah-beyazlı takım, filelerinde ise 36 gole engel olamadı.

        3 TEKNİK ADAM TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ

        Sezona Giovanni van Bronckhorst yönetiminde başlayan Beşiktaş, Hollandalı teknik adamla 12’si Süper Lig, 7’si de UEFA Avrupa Ligi eleme ve grup aşaması ve 1 de Süper Kupa olmak üzere 20 maça çıktı. Bronckhorst, Avrupa’da 7 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, ligde ise 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Van Bronchorst’un ardından teknik ekipte yer alan Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe takımın başına geçti. Süper Lig’de 7 müsabakada 2 galibiyet, 4 berberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Topraktepe, Avrupa Ligi’ndeki tek maçında Bodo/Glimt’e 2-1 kaybederken, Türkiye Kupası’nda ise Sivasspor mücadelesinden 1-0 galip ayrıldı. Ardından takımı Norveçli teknik adamı Ole Gunnar Solskjaer’e emanet eden Kartal, sezonu 52 yaşındaki teknik adamla tamamladı. Ligde 17 müsabakaya çıkan Solskjaer idaresindeki Beşiktaş, 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Avrupa Ligi’nde 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Ole Gunnar Solskjaer’in takımı, Türkiye Kupası’nda da 3 karşılaşmadan 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle ayrıldı.

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        YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

        Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezona da yönetim değişiklikleri ve seçimler damga vurdu. Dönemin başkanı Hasan Arat’ın istifa kararı almasının ardından İkinci Başkan Hüseyin Yücel başkanlık koltuğuna oturdu. Yücel de kulübün önünü açmak için olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. 29 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen seçimde Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarıştı. Adalı, 8 bin 901 oy alarak siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.

        Beşiktaş camiası, 11 Mayıs 2025 Pazar günü ise olağan seçimli genel kurul yaşadı. Bu kez mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy aday oldu. Adalı, rakibine büyük bir fark atarak 4 bin 648 oyla 3 yıllığına yeniden başkanlığa seçildi.

        DERBİLERDE ÜSTÜNLÜK KURDU

        Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu derbi galibiyeti alamadan kapatan Beşiktaş, bu sezon ise tam tersine başarılı bir performans sergiledi. Fenerbahçe’yi her iki maçta da 1-0’lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı takım, Galatasaray’a ise deplasmanda 2-1 kaybederken, sahasında rakibini aynı skorla yenmeyi başardı. Bu sonuçlarla Kartal, oynadığı 4 derbiden 3 galibiyet çıkarmayı başardı.

        Beşiktaş, aynı zamanda 2004-2005 sezonunun ardından Fenerbahçe ile Süper Lig’de oynadığı iki maçı da kazanarak 20 yıl sonra bir ilki başardı.

        AVRUPA MACERASI

        Beşiktaş, bu sezonki Avrupa macerasına Avrupa Ligi play-off etabından başladı. Bu turda İsviçre ekibi Lugano ile eşleşen Kara Kartal, dış sahada 3-3 berabere kaldığı rakibini evinde 5-1’lik skorla geçerek Avrupa Ligi lig aşamasına adını yazdırdı. Siyah-beyazlılar, söz konusu süreçte konuk olduğu Ajax’a 4-0, Bodo/Glimt’e 2-1 ve Twente’ye 1-0 yenilirken, Tüpraş Stadyumu’nda da Eintracht Frankfurt’a 3-1, güvenlik sebepleri nedeniyle Macaristan’da oynadığı Maccabi Tel Aviv’e de 3-1 kaybetti. Siyah-beyazlı takım, evinde Malmö’yü 2-1, ligin güçlü takımlarından Athletic Bilbao’yu ise 4-1 mağlup etti.

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        Beşiktaş, Fransa deplasmanında Lyon’a karşı elde ettiği 1-0’lık galibiyetle de dikkat çekti.

        İstanbul ekibi, 36 takımın bulunduğu lig aşamasını 9 puanla 28. sırada bitirdi.

        59 GOL 14 FARKLI OYUNCUDAN GELDİ

        Kara Kartal’ın sezon boyunca ligde attığı 59 gol 14 farklı futbolcudan geldi. Siyah-beyazlıların ligdeki en skorer ismi 15 golle Ciro Immobile oldu. Immobile’yi 12 golle Rafa Silva takip etti. Gedson Fernandes 7, Joao Mario 5, Ernest Muçi de 4 defa fileleri sarstı. Semih Kılıçsoy ile Milot Rashica 3’er kez gol sevinci yaşarken, Mustafa Hekimoğlu 2, Emirhan Topçu, Oxlade-Chamberlain, Gabriel Paulista, Al-Musrati, Cher Ndour ve Keny Arroyo da 1’er gol kaydetti.

        Tüm kulvarlarda ise 19 golle zirvede yer alan isim yine Immobile oldu. Rafa 18 kez ağları havalandırırken, Gedson da 12 golle takımına katkı sağladı.

        EN ÇOK SÜRE ALAN RAFA SILVA

        Siyah-beyazlılarda hem ligde hem de Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere tüm alanlarda en çok süre alan futbolcu Rafa Silva’ydı. Portekizli oyuncu, Süper Lig’de 35 karşılaşmada 3 bin 96 dakika sahada yer aldı. Rafa’yı, 34 mücadelede 3 bin 60 dakika ile Mert Günok takip etti. Gedson Fernandes de 34 maçta 2 bin 952 dakika siyah-beyazlı formayı terletti.

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        Beşiktaş’ın mücadele ettiği tüm alanları dahil ettiğimizde de ilk sıradaki oyuncu 49 müsabakada 4 bin 277 dakika ile yine Rafa Silva oldu. Gedson, 49 maçta 4 bin 223 dakikayla ikinci basamakta bulunurken, Arthur Masuaku 48 karşılaşmada 3 bin 991 dakika ile üçüncü sırada yer aldı.

        SÜPER KUPA SEZONUN TESELLİSİ OLDU

        Beşiktaş’ın, 2024-2025 sezonundaki tesellisi ise Süper Kupa oldu. Kartal, sezon başında geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu ünvanıyla, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile mücadele etti. Siyah-beyazlı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçı 5-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

        AVRUPA LİGİ İÇİN ÜÇ ELEME OYNAYACAK

        Kartal, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi’ne ikinci eleme turundan başlayacak. Siyah-beyazlılar, bu turda başarılı olması halinde önce üçüncü eleme turu ve ardından da play-off’lara ismini yazdıracak.

        Beşiktaş, tüm aşamaları kayıpsız geçerse de UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele etmeye hak kazanacak.

        Kara Kartal, play-off’ta elenmesi durumunda Konferans Ligi lig aşamasında yoluna devam edecek. Siyah-beyazlı takım, ikinci veya üçüncü eleme turlarında başarısız olursa Avrupa kupalarına erken veda edecek.

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