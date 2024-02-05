Beşiktaş-Trabzonspor maçında penaltı ve kırmızı kart tartışması! Eski hakemler yorumladı

Deniz Çoban: Maçın hakemi Arda Kardeşler, bu pozisyon için olabilecek en kötü yerde kalmı. Varsa formadan çekme varsa diz var. Arda baktığı yerden sadece Trabzonsporlu oyuncuyu görüyor. Daha iyi yerde olmak için de kendini zorlamamış. Açıkça formadan çekme var. Tek başına çekme olsa denge bozmuyor diyebilirim. Formadan çekti, bu sırada dizi kalçasına vuruyor, bir oyuncu topu göğsüne göre ayarlamaya çalışırken dengesi bozuluyor. Bu hareketin bütünü tartışmasız ve açık bir penaltı.