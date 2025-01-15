Beşiktaş'tan Twente maçı hamlesi!
Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı ve yönetimi, Twente ile Hollanda'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına, "yüksek güvenlik riski" nedeniyle siyah-beyazlı taraftarların alınmamasına ilişkin verilen kararın gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi adına yeni adımlar attı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi, 30 Ocak'ta FC Twente ile Hollanda'da oynananacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına, siyah-beyazlı taraftarlar alınmamasına ilişkin verilen kararın kaldırılması adına harekete geçti.
Hollanda'nın Enschede Belediyesi’nin, "yüksek güvenlik riski" nedeniyle Beşiktaş taraftarlarının maça alınmaması kararına karşı UEFA nezdinde girişimlerini sürdüren Adalı yönetimi, kararın gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi adına yeni adımlar attı.
Söz konusu kararın, yeterli hukuki gerekçeden yoksun olup, Beşiktaş taraftarlarına yönelik haksızlık niteliği taşıdığını dile getiren Beşiktaş yönetiminin yetkili yerlere yaptığı yeni başvurularla bu karar tekrar gözden geçirilecek.
Bu hafta içerisinde, UEFA’nın koordinasyonu ile yapılması beklenen toplantıda Beşiktaş taraftarlarına yönelik yasağın kaldırılması konusu yeniden değerlendirmeye alınacak.