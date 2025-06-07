Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy teklifine ret!
Hollanda ekiplerinden Utrecht, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunmuştu. Siyah-beyazlıların teklifi yetersiz bulduğu öğrenildi.
- 1
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için hareketli saatler yaşanıyor.
- 2
Hollanda ekiplerinden Utrecht, Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy’u opsiyonlu kiralamak için teklifte bulundu.
- 3
HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in haberine göre; Utrecht'in Semih Kılıçsoy için yaptığı teklif Beşiktaş'ın beklentisinin çok altında olduğu için reddedildi.
-
- 4
Semih Kılıçsoy cephesi, Beşiktaş'ın gelen tekliflere göre vereceği kararı bekliyor. Genç forvet, uygun koşullarda oynayabileceği bir Avrupa ekibine gitmeye sıcak bakıyor.
- 5
SEZON KARNESİ
Bu sezon Trendyol Süper Ligde 32 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
- 6
-
- 7