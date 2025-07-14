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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'ye tanıtım videosu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'ye tanıtım videosu

        Beşiktaş, yeni transferi Orkun Kökçü'ye özel tanıtım videosu yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 22:20 Güncelleme: 14.07.2025 - 22:20
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        Beşiktaş'tan Orkun'a tanıtım videosu!
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        Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Benfica'dan renklerine bağladığı Orkun Kökçü için transfer videosu yayımladı.

        Görsel paylaşımda yeni transfer Orkun Kökçü'nün yanı sıra Beşiktaş efsanesi olmuş futbolcular; Metin Tekin, Mehmet Özdilek, İlhan Mansız, Pascal Nouma ve Atiba Hutchinson ile oyuncu Zafer Algöz ve rapçi Ceza da yer aldı.

        İşte Beşiktaş'ın Orkun için yaptığı paylaşım:

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