Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın gelmesinin ardından 'futbol aklı' olarak leniden kulübe döneceği konuşulan Mircea Lucescu konusunda belirsizlik sürüyor. Transfer ve futbol planlanmasında bilgisine başvurulması düşünülen Rumen çalıştırıcı ile ilgili NTV Spor'a açıklamalarda bulunan Kartal'ın futbol yapılandırma sorumlusu Erdal Torunoğulları, henüz kesinleşen bir durumun olmadığının altını çizerek "Mircea Lucescu'yu tanıyan ve kendisi ile futbol sohbeti yapan biriyim. Bilgisi ve tecrübesi üst düzeyde olan bir futbol adamıdır. Ancak Beşiktaş'ta görev alıp almayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Henüz yönetim kurulunda Lucescu hakkında karar almadık. Beşiktaş'ta üstleneceği görev ve kulübe katkısını detaylı olarak konuşup ortaya koymamız gerekiyor. Bir sonraki toplantıda bu konuyu değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

Son olarak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenen 74 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, 1 yıl önce görevinden ayrılmıştı.