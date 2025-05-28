Beşiktaş'ta Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
Zeki Amdouni'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefleyen Beşiktaş, oyuncunun transfer sürecini yakından takip ediyor.
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ilk hedef hücum hattını güçlendirmek.
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Siyah-beyazlılar, birçok isimle temas kurmayı sürdürürken listeye giren isimlerden birisi de bonservisi Burnley'de bulunan ve bu sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren Zeki Amdouni.
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Zeki'yi 20 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralayan Benfica'nın bu maddeyi kullanıp kullanmayacağı netleşmedi.
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Beşiktaş ise 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ederken Premier Lig'e geri dönen Burnley'nin kapısını kiralama formülü ile çalmayı planlıyor.
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Burnley, 2023-2024 sezonu öncesinde Basel'den 18.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Zeki'yi, bu sezon başında 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 20 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Benfica'ya kiralamıştı.
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Portekiz ekibinde 43 maçta görev alan Zeki, 9 gol ve 3 asist üretti. Babası Türk, annesi ise Tunuslu olan 24 yaşındaki forvet, İsviçre doğumlu.
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Zeki Amdouni'nin geçmişte yaptığı Beşiktaş paylaşımları ve yine siyah-beyaz formalı çocukluk fotoğrafları uzun süre taraftarların gündeminde olmuştu.