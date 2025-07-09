Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi devam ediyor!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına salonda ve havuzda yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 30 dakika sürdü.

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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, iki grup halinde yenilenme ve esneme çalışması olarak başladı.

İdman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasının ardından havuzda yapılan uygulamalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarını yarın TSİ 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş, bu sezonki ilk hazırlık maçında yarın Avusturya ekiplerinden St. Pölten ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.