BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda pas ve 5´e 2 çalışmalarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.30 ve 16.00´da yapacağı çalışmalarla devam edecek.