Beşiktaş'ta 239 günlük Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi! 1 Haziran 2019'da göreve gelen tecrübeli çalıştırıcıyla yollar resmen ayrılırken yeni teknik direktör için ilk aday da belli oldu!

Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre Beşiktaş'ta teknik direktörlük için en büyük aday Sergen Yalçın! Geçen sezon sonlarında Şenol Güneş'in Milli Takım'a gideceğinin belli olmasının ardından da istenen Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın olduğu belirtildi.

SPORTİF DİREKTÖRLÜK KONUSU DA MASADA!

Beşiktaş'ta yaşanan tek ayrılık Abdullah Avcı da değil. Siyah-beyazlılar, futbol direktörü Ali Naibi'yle de yollarını ayırırken sportif direktörlük konusu da gündemine aldı. Beşiktaş'ta teknik direktörle birlikte görev yapması için bir sportif direktör alınması konuşulurken gündemdeki ilk adaylar ise Samet Aybaba ve Mircea Lucescu.