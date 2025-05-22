Beşiktaş'ta Rizespor mesaisi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.