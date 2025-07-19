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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu sakatlandı, Shakhtar maçlarında yok! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu sakatlandı, Shakhtar maçlarında yok!

        Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'un uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. 18 yaşındaki forvetin, Shakhtar Donetsk ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 13:37 Güncelleme: 19.07.2025 - 13:37
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        Mustafa Hekimoğlu, Shakhtar'a karşı yok!
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        Beşiktaş, Wolfsberger ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Avusturya’da gerçekleştirdiği yeni sezona hazırlık kampında Wolfsberger AC ile oynadığı müsabakanın 46. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir." denildi.

        Futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

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