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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Keny Arroyo ilk kez 11'de! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Keny Arroyo ilk kez 11'de!

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Keny Arroyo, bu sezon ilk kez bir lig maçına 11'de başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 19:25 Güncelleme: 25.05.2025 - 19:25
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        Arroyo ilk kez 11'de!
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        Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, sezonun son iç saha müsabakasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligde son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçına göre Çaykur Rizespor karşılaşmasında 3 değişiklik yaptı. Norveçli teknik adam, Joao Mario, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu’nun yerine Gedson Fernandes, Ernest Muçi ve Keny Arroyo’ya şans verdi.

        BEŞİKTAŞ'IN 11'İ

        Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisi karşısında sahaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Keny Arroyo, Rafa Silva ve Ciro Immobile 11’i ile çıktı.

        Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ise yedeklerde yer aldı.

        GEDSON FERNANDES FORMASINA KAVUŞTU

        Beşiktaş’ta Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, 1 maç sonra Çaykur Rizespor karşısında tekrar formasına kavuştu. Anneannesinin vefatı sebebiyle özel izinli olan ve geçtiğimiz hafta oynanan Corendon Alanyaspor karşısında formasından uzak kalan Gedson, Çaykur Rizespor mücadelesinde 11’de sahaya çıktı.

        KENY ARROYO LİGDE İLK KEZ 11'DE

        Beşiktaş’ın devre arasında kadroya dahil ettiği Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo, Çaykur Rizespor karşısında bu sezon ilk kez bir lig maçında 11’de sahaya çıktı. 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon 10 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 11 müsabakada forma giydi. Toplam 202 dakika sahada kalan Arroyo, 2 de gol kaydetti.

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