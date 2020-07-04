BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, 1 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından gruplar halinde ayak tenisi oyunları oynandı. İdman; şut çalışması ve streching ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını, yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.