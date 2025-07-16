Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e Ada kancası!
Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Beşiktaş'ta, Portekizli yıldız Gedson Fernandes'e Premier Lig'den talip çıktı.
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Yaz transfer döneminde önemli hamlelerle takımı güçlendiren Beşiktaş, çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
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Siyah-beyazlılarda gelecek isimler gibi ayrılacak oyuncular da merak edilirken, Gedson Fernandes'e Premier Lig temsilcisi talip oldu.
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NOTTINGHAM'DAN GEDSON'A KANCA
Matte Moretto'nun haberine göre; Nottingham Forest, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor.
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Siyah-beyazlılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun, bonservisinin yarısı Benfica'da bulunuyor.
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Beşiktaş her ne kadar oyuncunun kalan haklarını Portekiz ekibinden almak istese de, iki taraf arasında anlaşma sağlanamamıştı.
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Gedson için daha önce Rusya'dan Zenit'in ilgilendiği ortaya atılmıştı.
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 49 maça çıkan Gedson Fernandes, bu süreçte 12 gol - 3 asistlik performans sergiledi.
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