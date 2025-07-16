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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e Ada kancası! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e Ada kancası!

        Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Beşiktaş'ta, Portekizli yıldız Gedson Fernandes'e Premier Lig'den talip çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 23:02 Güncelleme: 16.07.2025 - 23:02
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          Yaz transfer döneminde önemli hamlelerle takımı güçlendiren Beşiktaş, çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

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          Siyah-beyazlılarda gelecek isimler gibi ayrılacak oyuncular da merak edilirken, Gedson Fernandes'e Premier Lig temsilcisi talip oldu.

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          NOTTINGHAM'DAN GEDSON'A KANCA

          Matte Moretto'nun haberine göre; Nottingham Forest, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor.

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          Siyah-beyazlılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun, bonservisinin yarısı Benfica'da bulunuyor.

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          Beşiktaş her ne kadar oyuncunun kalan haklarını Portekiz ekibinden almak istese de, iki taraf arasında anlaşma sağlanamamıştı.

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          Gedson için daha önce Rusya'dan Zenit'in ilgilendiği ortaya atılmıştı.

        • 7

          Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 49 maça çıkan Gedson Fernandes, bu süreçte 12 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

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