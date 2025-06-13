Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor
Beşiktaş Kulübü'nde yılın ikinci divan kurulu toplantısı 14 Haziran Cumartesi günü (yarın) yapılacak.
Giriş: 13.06.2025 - 15:43 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:43
Beşiktaş Kulübünde yılın ikinci divan kurulu toplantısı 14 Haziran Cumartesi günü (yarın) yapılacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.
Toplantıda kulüp yönetim ve denetim kurulları sunum gerçekleştirecek. Sonrasında divan kurulu üyelerinin raporlar hakkında görüşleri alınacak.
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