Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov'a Rusya'dan talip!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bu sezon uzun süre sahalardan uzak kalan Bahtiyar Zaynutdinov'a talip çıktı.

Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre Dinamo Moskova, Bahtiyar Zaynutdinov'un transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

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Zenit ve Krasnodar da Zaynutdinov ile ilgileniyor ancak Dinamo bu transferde favori konumda. Bu sezon sadece 9 maçta forma giyebilen 27 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle son 17 maçı kaçırdı. Kazak futbolcu, 2023'te CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti.