Beşiktaş'ta ayrılıklar kapıda: 7 ismin bileti kesildi!
Beşiktaş'ta yeni sezonda gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak oyuncularda merak konusu. Siyah beyazlılar, birçok oyuncuya veda etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
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Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş’ta birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.
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İstanbul'da dördüncü sezonunu tamamlayan Rachid Ghezzal ve Nottingham Forest'tan kiralanan Joe Worrall, siyah beyazlılara veda etti.
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Yönetim, yeni sezonda Amartey ve Rebic ile de yola devam etmek istemiyor.
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Bu isimlerin yanı sıra teklif gelen her futbolcu için durum değerlendirmesi yapılacak.
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Kiradan gelen Montero, Rosier, Onana ve Hasic'e teklif olması halinde bu isimlerle yollar ayrılacak.
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Arthur Masuaku’nun da kısa süre içerisinde takım bulması bekleniyor.
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Başkan Hasan Arat ve yönetimi, kadroda düşünülmeyen futbolcularla ekonomik olarak en az hasarla vedalaşmayı planlıyor.
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