Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda yenileme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlı ekipte Teixeria, Batshuayi ve Necip takımla çalışmalara katılırken Larin bireysel çalıştı.

Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarına, yarın saat 16.30'da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek ve saat 20.00'de özel bir uçakla Hollanda'nın Amsterdam şehrine giderek kampa girecek.