Beşiktaş'ta 4 isim yolcu!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kadroya dahil edilecek isimler kadar takımdan ayrılacak futbolcular da merak ediliyor. Siyah-beyazlıların yeni sezon öncesi 4 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması bekleniyor.
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Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren ve Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştiren Beşiktaş'ta kadro planlaması sürüyor.
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Beşiktaş yönetimi, kadroda düşünülmeyen oyunculara gelecek teklifleri bekliyor.
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Yönetim kurulu danışmanı olarak göreve getirilen Brad Friedel, ayrılacak futbolcular için temaslarını sürdürüyor.
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Beşiktaş’ta bu doğrultuda Masuaku, Amartey, Colley ve Rebic ile yolların ayrılması planlanıyor.
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Masuaku’nun Fransa’dan taliplerinin olduğu öğrenildi. Özellikle Nantes kulübünün deneyimli sol beki kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu ifade edildi.
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Amartey’e İskoçya’dan talip var. Celtic, 29 yaşındaki Ganalı oyuncu için Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
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Ante Rebic ise Hellas Verona’nın gündeminde. İtalyan temsilcisi önümüzdeki günlerde Rebic için resmi teklif yapabilir.
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Omar Colley de birçok kulübün radarında. Özellikle Arap yarımadasındaki takımların deneyimli stoperi transfer etmek istediği gelen haberler arasında.