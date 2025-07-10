Beşiktaş - St. Pölten maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - St. Pölten maçı canlı nereden izlenir? - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş - St. Pölten maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - St. Pölten maçı canlı nereden izlenir? - Beşiktaş Haberleri

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasında sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçını bu akşam Avusturya 2. Lig takımlarından St. Pölten ile yapacak.

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📢 Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅



🏆 Hazırlık Maçı

🆚 St. Pölten

📍 NV Arena

⏰ 20.00

📺 HT Spor pic.twitter.com/jLpjCb2qIw — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 10, 2025

Yeni transferler Tammy Abraham ile David Jurasek, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek.

BEŞİKTAŞ, HT SPOR'DA İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR

Sankt Pölten şehrindeki NV Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

Beşiktaş'ın HT Spor'dan canlı yayınlanacak hazırlık maçlarının programı şöyle:

10 Temmuz Perşembe:

TSİ 20.00 Beşiktaş-ST Pölten (NV Arena)

13 Temmuz Pazar:

TSİ 18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

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16 Temmuz Çarşamba:

TSİ 19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe:

TSİ 19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)