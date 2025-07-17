Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında bu akşam Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşılaşacak.

Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak. Müsabaka HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

REKLAM advertisement1

Yeni transferlerden Orkun Kökçü'nün teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.

Beşiktaş, oynadığı ilk üç hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı ve Wolfsberger'e ise 3-2 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ - ST. PÖLTEN MAÇININ ÖZETİ

BEŞİKTAŞ - ADMİRA WACKER MAÇININ ÖZETİ

BEŞİKTAŞ - WOLFSBERGER MAÇININ ÖZETİ