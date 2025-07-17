Beşiktaş, Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, şimdiye kadar üç hazırlık maçı oynadı. İlk maçta St. Pölten'i 2-0 yenen Kara Kartal, ikinci maçta Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Son maçta ise Wolfsberger'e 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında Petrzalka 1898 ile mücadele edecek. Peki, Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı yayın nereden izlenir? BJK hazırlık maçı şifresiz mi? İşte, Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı izle linki ile HT Spor frekans bilgileri ve yayıncı platformlar...