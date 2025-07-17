Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı izle! HT Spor frekans bilgileri ile Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı yayın izle ekranı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı izle linki Kara Kartal'ın hazırlık maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar tarafından araştırıyor. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka, HT Spor'dan naklen yayınlanacak. İşte, Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı yayın izle ekranı ile HT Spor kanal frekans bilgileri ve yayıncı platformlar...
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Beşiktaş, Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, şimdiye kadar üç hazırlık maçı oynadı. İlk maçta St. Pölten'i 2-0 yenen Kara Kartal, ikinci maçta Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Son maçta ise Wolfsberger'e 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında Petrzalka 1898 ile mücadele edecek. Peki, Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı yayın nereden izlenir? BJK hazırlık maçı şifresiz mi? İşte, Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı izle linki ile HT Spor frekans bilgileri ve yayıncı platformlar...
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BEŞİKTAŞ-PETRZALKA 1898 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü yani bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak.
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BEŞİKTAŞ-PETRZALKA 1898 MAÇI HT SPOR’DA!
Ergo Arena'da oynanacak müsabaka, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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BEŞİKTAŞ-PETRZALKA 1898 MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Beşiktaş’ın hazırlık maçını HT Spor üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
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ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?
Yeni transferlerden Orkun Kökçü'nün teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.
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1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK VE 1 MAĞLUBİYET YAŞADI
Beşiktaş, oynadığı ilk üç hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı ve Wolfsberger'e ise 3-2 mağlup oldu.
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HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR
Uydu Bilgileri
42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
Yayıncı Platformlar
Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+