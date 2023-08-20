Beşiktaş - Pendikspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş - Pendikspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...
- 1
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor'u konuk edecek.
- 2
Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.
- 3
İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
-
- 4
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.
- 5
Eksikler
Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yanı sıra Colley'in sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak.
- 6
20 maçtır yenilmiyor
Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
-
- 7
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok
- 8
Rosier
- 9
Necip Uysal
-
- 10
Amartey
- 11
Masuaku
- 12
Amir Hadziahmetovic
-
- 13
Salih Uçan
- 14
Gedson
- 15
Rebic
-
- 16
Muleka
- 17
Aboubakar
- 18
Pendikspor
Burak, Nuno Sequeira, Rassoul, Welinton, Tzavellas, Vukovic, Halil, Aosman, Gökcan, Görkem Bitin, Thuram
-