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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Pendikspor maçı saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Pendikspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş - Pendikspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

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        Ajanslar
        Giriş: 20.08.2023 - 10:14
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor'u konuk edecek.

        • 2

          Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

        • 3

          İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

        • 4

          Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

        • 5

          Eksikler

          Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yanı sıra Colley'in sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak.

        • 6

          20 maçtır yenilmiyor

          Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

        • 7

          BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

          Mert Günok

        • 8

          Rosier

        • 9

          Necip Uysal

        • 10

          Amartey

        • 11

          Masuaku

        • 12

          Amir Hadziahmetovic

        • 13

          Salih Uçan

        • 14

          Gedson

        • 15

          Rebic

        • 16

          Muleka

        • 17

          Aboubakar

        • 18

          Pendikspor

          Burak, Nuno Sequeira, Rassoul, Welinton, Tzavellas, Vukovic, Halil, Aosman, Gökcan, Görkem Bitin, Thuram

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