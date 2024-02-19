Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
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Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan ekranlara gelecek. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
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Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 40 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.
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Oynadığı müsabakaların 5'ini kazanan, 10'unda berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise haftaya 25 puanla 19. basamakta girdi.
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İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.
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Beşiktaş'ta 5 eksik
Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
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Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, kadroda yer almayacak.
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MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ:
Mert Günok
- 9
Onur Bulut
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- 10
Worrall
- 11
Colley
- 12
Masuaku
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- 13
Musrati
- 14
Gedson
- 15
Rashica
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- 16
Muçi
- 17
Cenk (Aboubakar)
- 18
Semih
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