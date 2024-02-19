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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 10:07 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:07
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        • 2

          Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan ekranlara gelecek. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

        • 3

          Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 40 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.

        • 4

          Oynadığı müsabakaların 5'ini kazanan, 10'unda berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise haftaya 25 puanla 19. basamakta girdi.

        • 5

          İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

        • 6

          Beşiktaş'ta 5 eksik

          Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

        • 7

          Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, kadroda yer almayacak.

        • 8

          MUHTEMEL 11'LER

          BEŞİKTAŞ:

          Mert Günok

        • 9

          Onur Bulut

        • 10

          Worrall

        • 11

          Colley

        • 12

          Masuaku

        • 13

          Musrati

        • 14

          Gedson

        • 15

          Rashica

        • 16

          Muçi

        • 17

          Cenk (Aboubakar)

        • 18

          Semih

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