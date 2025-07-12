Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı - Beşiktaş Haberleri

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, çift kale maçlarla sona erdi.

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Taraftarlara ve ilk 25 dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına bugün TSİ 18.00’de salonda basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.