Beşiktaş kafilesi Malatya’da

Süper Lig’in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, özel bir uçakla saat 16.15’de kente geldi. Beşiktaş otobüsünü havaalanı çıkışında siyah-beyazlı taraftarlar durdurdu.

Konfeti ve meşalelerle takımlarını karşılayan taraftarlar, futbolcular ve Teknik Direktör Karaveli’ye sevgi gösterilerinde bulundu.

Siyah-beyazlı kafile, daha sonra yarın saat 13.30’da oynanacak karşılaşma öncesi konaklayacağı otele geçti.