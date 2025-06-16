Beşiktaş'ın Anguissa ısrarı sürüyor!
Beşiktaş, Napoli'den Frank Anguissa için Napoli ile pazarlıklarını sürdürüyor.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasında Napoli forması giyen Frank Anguissa yer alıyor.
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Beşiktaş, Kamerunlu orta saha için Napoli ile sıkı bir pazarlık içinde...
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Beşiktaş ilk teklifini 10 milyon Euro olarak iletirken Napoli ise kapıyı 20 milyon Euro'dan açmıştı.
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Siyah-beyazlılar, bu rakamı 13-14 milyon Euro seviyelerine çıkarsa da İtalyan ekibinin inadı henüz kırılmış değil.
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Beşiktaş'ın transferdeki ısrarın arka planında ise oyuncunun Napoli'den ayrılma isteği yatıyor.
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Beşiktaş cephesi, oyuncu ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti.
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Napoli'nin indirime gitmesini bekleyen Beşiktaş'ın Anguissa transferini kısa süre içinde netleştirmeye çalışacak.