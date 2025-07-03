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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın 8. İngiliz futbolcusu Abraham - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın 8. İngiliz futbolcusu Abraham

        Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı santrfor Tammy Abraham, siyah-beyazlıların tarihindeki 8. İngiliz oyuncu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 21:52 Güncelleme: 03.07.2025 - 21:52
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        Beşiktaş'ın 8. İngiliz futbolcusu Abraham!
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        Beşiktaş'ın İtalyan temsilcisi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer ettiği forvet oyuncusu Tammy Abraham, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 8. İngiliz futbolcusu oldu.

        Gelecek sezon Beşiktaş formasını giyecek İngiliz futbolcunun, iki kulüp arasında imzalanan sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda kalıcı transferi devreye girecek.

        Siyah-beyazlı takım, kulüp tarihinde 1959 sezonundan 2025-2026 transfer dönemine dek 55 farklı ülkeden 188 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

        Geçen sezonu Serie A ekiplerinden Milan'da kiralık olarak tamamlayan 27 yaşındaki golcü oyuncunun "Kara kartal"a transferiyle Beşiktaş tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 189'a çıktı.

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        TAKIMDAKİ İKİNCİ İNGİLİZ

        Tammy Abraham'ın transferiyle Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki İngiliz futbolcu sayısı iki oldu.

        "Kara kartal"daki ikinci sezonunu geride bırakan Alex Oxlade-Chamberlain'in ardından Abraham da siyah-beyazlı formayla boy gösterecek.

        CHELSEA İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI

        Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham'ın kulüp kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi kupası bulunuyor.

        Tecrübeli golcü, altyapısında forma giydiği İngiliz ekibi Chelsea'yle 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaştı.

        İngiliz futbolcu Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra UEFA Süper Kupa, UEFA Konferans Ligi ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

        ROMA, BONSERVİSİNE SERVET ÖDEDİ

        Chelsea altyapısında yetişen Tammy Abraham, kiralık olarak gittiği İngiltere Championship ekiplerinde gösterdiği performanslarla kariyer çıkışını yaptı.

        Championship'te Bristol City (2016-2017) ve Aston Villa (2018-2019) formalarıyla golcü kimliğini ortaya koyan Abraham, 26'şar kez gol sevinci yaşadı.

        Bir sonraki sezon Chelsea'de boy gösteren Tammy Abraham, "Maviler"deki iki sezonun ardından 2021-2022'de teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma'ya 40 milyon avroyu aşkın bir bedelle transfer oldu.

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        Roma'daki üçüncü sezonunda yaşadığı sakatlığın ardından sahalardan uzak kalan İngiliz golcü, son olarak Milan'da kiralık olarak forma giydi.

        GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

        İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Tammy Abraham, tüm kulvarlarda 44 maçta görev yaptı.

        İngiliz futbolcu, söz konusu maçlarda 10 kez rakip ağları sarstı.

        Abraham, geçen sezon Milan formasıyla İtalya Süper Kupa şampiyonluğu da yaşadı.

        11 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

        Yeni transfer Tammy Abraham, İngiltere Milli Takımı formasını 11 kez terletti.

        Forma giydiği müsabakalarda tecrübeli santrfor, 3 kez rakip ağları havalandırdı.

        İngiliz futbolcu, alt yaş kategorilerinde de 40'ı aşkın mücadelede forma giymeyi başardı.

        BEŞİKTAŞ'IN YABANCI FUTBOLCULARI

        Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

        Ülke Sayı Futbolcular
        Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
        Almanya 13 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
        Portekiz 11 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario
        Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
        Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
        İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
        İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
        Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
        Fransa 5 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
        Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
        Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Bright Osayi-Samuel
        Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
        Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
        Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
        Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
        İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
        Çekya 4 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek
        Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
        Kolombiya 3 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
        Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
        Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
        Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
        Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
        İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic
        Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic
        ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd
        Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
        Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss
        Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail
        İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor
        Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin
        Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
        Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
        Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar
        Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko
        Fildişi Sahilleri 2 Eric Bailly, Badra Cisse
        Arnavutluk 1 Ernest Muçi
        Belçika 1 Michy Batshuayi
        Cezayir 1 Rachid Ghezzal
        Danimarka 1 Peter Kjaer
        Ekvador 1 Keny Arroyo
        Ermenistan 1 Aras Özbiliz
        Gambiya 1 Omar Colley
        Gine 1 Souleymane Youla
        Güney Afrika 1 Fani Madida
        İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson
        Japonya 1 Shinji Kagawa
        Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov
        Kosova 1 Milot Rashica
        Libya 1 Moatasem Al-Musrati
        Mali 1 Abdoulay Diaby
        Rusya 1 Dmitriy Khlestov
        Tunus 1 Zoubaier Baya
        Ukrayna 1 Denis Boyko
        Yeşil Burun Adaları 1 Bebe

        Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

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