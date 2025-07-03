Beşiktaş'ın 8. İngiliz futbolcusu Abraham!

Beşiktaş'ın İtalyan temsilcisi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer ettiği forvet oyuncusu Tammy Abraham, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 8. İngiliz futbolcusu oldu.

Gelecek sezon Beşiktaş formasını giyecek İngiliz futbolcunun, iki kulüp arasında imzalanan sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda kalıcı transferi devreye girecek.

REKLAM advertisement1

Siyah-beyazlı takım, kulüp tarihinde 1959 sezonundan 2025-2026 transfer dönemine dek 55 farklı ülkeden 188 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu Serie A ekiplerinden Milan'da kiralık olarak tamamlayan 27 yaşındaki golcü oyuncunun "Kara kartal"a transferiyle Beşiktaş tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 189'a çıktı.

REKLAM

TAKIMDAKİ İKİNCİ İNGİLİZ Tammy Abraham'ın transferiyle Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki İngiliz futbolcu sayısı iki oldu. "Kara kartal"daki ikinci sezonunu geride bırakan Alex Oxlade-Chamberlain'in ardından Abraham da siyah-beyazlı formayla boy gösterecek.

CHELSEA İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham'ın kulüp kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi kupası bulunuyor. Tecrübeli golcü, altyapısında forma giydiği İngiliz ekibi Chelsea'yle 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaştı. İngiliz futbolcu Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra UEFA Süper Kupa, UEFA Konferans Ligi ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

ROMA, BONSERVİSİNE SERVET ÖDEDİ Chelsea altyapısında yetişen Tammy Abraham, kiralık olarak gittiği İngiltere Championship ekiplerinde gösterdiği performanslarla kariyer çıkışını yaptı. Championship'te Bristol City (2016-2017) ve Aston Villa (2018-2019) formalarıyla golcü kimliğini ortaya koyan Abraham, 26'şar kez gol sevinci yaşadı. Bir sonraki sezon Chelsea'de boy gösteren Tammy Abraham, "Maviler"deki iki sezonun ardından 2021-2022'de teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma'ya 40 milyon avroyu aşkın bir bedelle transfer oldu. REKLAM Roma'daki üçüncü sezonunda yaşadığı sakatlığın ardından sahalardan uzak kalan İngiliz golcü, son olarak Milan'da kiralık olarak forma giydi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Tammy Abraham, tüm kulvarlarda 44 maçta görev yaptı. İngiliz futbolcu, söz konusu maçlarda 10 kez rakip ağları sarstı. Abraham, geçen sezon Milan formasıyla İtalya Süper Kupa şampiyonluğu da yaşadı.

11 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ Yeni transfer Tammy Abraham, İngiltere Milli Takımı formasını 11 kez terletti. Forma giydiği müsabakalarda tecrübeli santrfor, 3 kez rakip ağları havalandırdı. İngiliz futbolcu, alt yaş kategorilerinde de 40'ı aşkın mücadelede forma giymeyi başardı. BEŞİKTAŞ'IN YABANCI FUTBOLCULARI Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle: Ülke Sayı Futbolcular Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista Almanya 13 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai Portekiz 11 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic Fransa 5 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Bright Osayi-Samuel Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour Çekya 4 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst Kolombiya 3 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko Fildişi Sahilleri 2 Eric Bailly, Badra Cisse Arnavutluk 1 Ernest Muçi Belçika 1 Michy Batshuayi Cezayir 1 Rachid Ghezzal Danimarka 1 Peter Kjaer Ekvador 1 Keny Arroyo Ermenistan 1 Aras Özbiliz Gambiya 1 Omar Colley Gine 1 Souleymane Youla Güney Afrika 1 Fani Madida İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson Japonya 1 Shinji Kagawa Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov Kosova 1 Milot Rashica Libya 1 Moatasem Al-Musrati Mali 1 Abdoulay Diaby Rusya 1 Dmitriy Khlestov Tunus 1 Zoubaier Baya Ukrayna 1 Denis Boyko Yeşil Burun Adaları 1 Bebe Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.