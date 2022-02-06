Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Mehmet Serdar ünal, Ziya Özorhon, Özge Şentürk

Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 16, Egehan Arna 21, Ercan Osmani 13, Jefferson 21, Furkan Haltalı 6, Reaves 5, Lawson 12, Yağız Aksu, Ata Karhaman, Alihan Demir

Semt77 Yalovaspor: İlkan Karaman 10, Lee 8, Williams 9, Efe Ergi Tırpancı 6, Rupnik 9, İsmail Kerem Gülmez, Mert Celep 3, Jones 4, Oğulcan Baykan 2, Gallinat 28, Muhammed Doğan Şenli 6

1. Periyot: 31-15

Devre: 55-35

3. Periyot: 74-58