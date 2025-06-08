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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Fibabanka: 97 - Anadolu Efes: 70 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Fibabanka: 97 - Anadolu Efes: 70 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final ikinci maçına seride 1-0 geride bulunan Beşiktaş Fibabanka, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'i 97-70 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 23:15 Güncelleme: 08.06.2025 - 23:15
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Anadolu Efes'i 97-70 yenerek durumu 1-1'e getirdi.

        Mücadeleye oyunun iki yönünde agresif başlayan Beşiktaş Fibabanka, 8-0'lık seriyle ilk 2 dakikayı önde geçti: 8-0. Hücumda peş peşe top kayıpları yapan siyah-beyazlı takım karşısında Anadolu Efes, kısa oyuncularıyla skor üretti. Boyalı alanı Bryant ile iyi kullanan konuk ekip, 6. dakikada Larkin'in basketiyle farkı 1'e indirdi: 10-9. Hücumda ritmini kaybeden rakibi karşısında kolay sayılar bulan ev sahibi takım, bir kez daha 8-0'lık seri yakaladı ve 8. dakikada farkı 9'a yükseltti: 18-9. Çeyrek boyunca üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, ilk periyodu 24-18 üstün bitirdi.

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        İkinci çeyrekte taraftarının da desteğini arkasına alarak tempoyu artıran Beşiktaş, 14. dakikada Plavsic'in sayılarıyla farkı 13'e yükseltti: 33-20. Siyah-beyazlılar bu periyotta basit hatalar yapsa da Anadolu Efes'e karşı boyalı alanı iyi savundu. Üç sayı çizgisinin gerisinden arka arkaya isabetler bulan siyah-beyazlı takım, 19. dakikayı 44-31 önde tamamladı. Beşiktaş, ilk yarıyı Yiğit Arslan'ın son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle 47-36 önde bitirdi.

        Anadolu Efes, ikinci yarıya Bryant'ın üst üste bulduğu sayılarla başladı. Konuk ekip, pota altından Poirier'nin kaydettiği basketle 7-0'lık seri yakaladı ve farkı 22. dakikada 4 sayıya düşürdü: 47-43. Topu iyi paylaşarak üst üste dış isabetler bulan Beşiktaş Fibabanka, toparlandı ve 25. dakikada yeniden farkı 13 sayıya çıkardı: 56-43. Karşılaşmanın bu çeyreğinde oyunda tempo oldukça yükselirken siyah-beyazlı takım, Mathews ve Morgan'ın üç sayılık basketleriyle 29. dakikada farkı 19'a çıkardı: 69-50. Ev sahibi takım, final periyoduna 13 sayılık (70-57) avantajla girdi.

        Son çeyrekte farkı 27 sayıya (92-65) çıkaran Beşiktaş Fibabanka, üstünlüğünü koruduğu müsabakayı 97-70 kazandı.

        Üç galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı serinin üçüncü maçı 10 Haziran Salı günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

        TBF DİSİPLİN KURULUNDAN BEŞİKTAŞ FİBABANKA'YA PARA CEZASI

        Bu arada Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Fibabanka'ya 570 bin lira para cezası verdi.

        TBF'den yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılara, Anadolu Efes ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar ile kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle toplam 570 bin lira para cezası uygulandı.

        Kurul ayrıca Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 62 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.

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