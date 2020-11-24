Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

Taktik programın ardından üç takım halinde turnuva maçları oynayan siyah-beyazlılar, şut çalışması ile günü tamamladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.