Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe evinde oynadığı iki maçıda kazanmıştı. Geçtiğimiz günlerde oynanan üçüncü maçtan siyah beyazlılar üstün ayrılarak durumu 2-1 yaptı. Seride 4 olan taraf ise şampiyon olacak. Peki, Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...