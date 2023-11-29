Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü ağırlıyor. Rıza Çalımbay yönetiminde Avrupa'da ilk maçına çıkacak siyah beyazlılar, Club Brugge karşısında grupta ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Peki, "Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Beşiktaş-Club Brugge maçının tarihi ve saati...
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Beşiktaş-Club Brugge maçı için nefesler tutuldu. Kritik mücadele öncesinde Beşiktaş-Club Brugge karşılaşmasının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Zorlu mücadelede Sloven hakem David Smajc düdük çalacak. Temsilcimiz Beşiktaş Club Brugge maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, "Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...
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BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Club Brugge maçı 30 Kasım Perşembe günü oynanacak.
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BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak ve Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
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KARŞILAŞMANIN HAKEMİ BELLİ OLDU!
Beşiktaş 30 Kasım Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.
Bu zorlu mücadeleyi Sloven hakem David Smajc yönetecek.
Smajc'ın yardımcılıklarını David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak.
Sloven Dejan Balazic ise maçın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.