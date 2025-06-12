Beşiktaş BOA, Özge Özışık'la uzattı
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Özge Özışık'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.
Giriş: 12.06.2025 - 15:10 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:10
Beşiktaş BOA, 33 yaşındaki oyuncu Özge Özışık'ın sözleşmesini uzattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımızın oyuncusu Özge Özışık'ın sözleşmesi bir yıl yenilendi. 2025-2026 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz." denildi.
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