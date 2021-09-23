3-3 biten Adana Demirspor maçında Ghezzal, Welinton ve Batshuayi'nin sakatlanmasıyla sarsılan Beşiktaş'a bir kötü haber de Larin'den geldi. İzmir deplasmanı öncesinde Larin, Alex Teixeria, Vida, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, N'Koudou ve Batshuayi sakat, Rosier ise kırmızı kart cezalısı durumunda.

Siyah beyazlı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol Takımımızın Süper Lig´in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada, aldığı darbe sonrası sol dizinde ağrı hisseden futbolcumuz Michy Batshuayi´nin Acıbadem Altunizade Hastanesi´nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş, oyuncumuzun iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Cyle Larin´in yapılan değerlendirmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."