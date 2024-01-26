Beşiktaş'a Matic'te rakip çıktı! Rota yeniden ona döndü!
Ön libero arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a önemli mesafe kat ettiği Nemanja Matic transferinde rakip çıktı. Siyah-beyazlılar, William Carvalho için ise yeniden harekete geçti. İşte orta saha transferinde son gelişmeler
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Beşiktaş'ta transferde hareketli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş'ın transferinde önemli aşama kaydettiği Nemanja Matic'e yeni talip çıktı.
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Sırp oyuncuyla büyük ölçüde anlaşsa da kulübü Rennes'den bonservisini bedelsiz bırakmasını bekleyen siyah-beyazlılara Fransa'dan bir takım rakip oldu.
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Lyon'un Matic için devreye girdiği duyurulurken 2.5 yıllık sözleşme önerildiği ifade edildi.
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Foot Mercato'da yer alan habere göre; Lyon, Matic'e 2.5 senelik sözleşme teklif ederken bonservisi için Rennes'e 3 milyon Euro ödeyecek
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Matic'in menajeriyle görüşüp olumlu yanıt alan Beşiktaş, oyuncunun bonservis sorununu çözmesini bekliyordu.
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ROTA YENİDEN OLUŞTURULDU!
İspanyol basını ise Beşiktaş'ın ön libero transferi için rotayı yeniden Real Betis'e kırdığını duyurdu.
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Relevo'da yer alan habere göre; Beşiktaş, son birkaç saat içinde William Carvalho için Real Betis ile yeni temaslarda bulundu.
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Oyuncuyla bir Rus takımının da ilgilendiği bildirildi.
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Beşiktaş'ta listenin ilk sıralarında yer alan Carvalho için ilk girişimlerden sonuç çıkmazken maaş konusundaki pazarlıkları devam ediyor.
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ROMEU'DAN KÖTÜ HABER
Öte yandan İspanyol basını, Romeu transferinde Beşiktaş için kötü bir haber verdi.
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Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Oriol Romeu'nun Barcelona'dan ayrılma planı yok.
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32 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar kalmak istiyor.
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Habere göre Teknik direktör Xavi de Romeu'nun gitmesini istemiyor.
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Beşiktaş'ın Romeu için Barcelona'ya 2 milyon Euro önerdiği ileri sürülmüştü.
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