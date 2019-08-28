28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz ay yaptığı Harbiye Açıkhava konserinin ardından yoğun istek üzerine tekrar sahneye sürprizlerle çıkan ve hayranlarını coşturan Berkay konserinin finalinde ayakta alkışlandı.
Berkay, dünya starlarını ağırlayan İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde gerçekleşen “Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri” serisi kapsamında dün gece Harbiye Açıkhava’da bu yaz 2’nci kez unutulmaz bir konser verdi. Dev bir prodüksiyon ile sahne alan Berkay’ın ilk sürprizi, özel tasarlanmış sahnesiydi.
Dinleyicileri 'İnanırım' şarkısıyla selamlayan popçu, şarkının yarısında seyirciden özür dileyerek şu sözleri kullandı “Kızım Arya bugün ilk defa beni sahnemde izlemeye geldi. Şarkıyı okuduğum sırada, ağladığını görünce dayanamadım baba yüreği işte." diyerek kızını sahneye aldı. Son şarkısı ‘Deli Et Beni'yi kızıyla beraber seslendirip dans eden Berkay, sahnesinde bir ilki yaşadı.
Kendi parçalarının yanı sıra Harun Kolçak, Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ve Cengiz Kurtoğlu gibi müziğin efsane isimlerinin şarkılarına yer veren Berkay, oyun havaları ile de seyirciyi yerine oturtmadı. 5.000 kişilik Harbiye korosu sanatçıya her şarkıda eşlik ederken, dansları ile de renk kattı.
Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında; Gonca Vuslateri, Sedef İyibar, Fettah Can, Cansu Kurtçu, Öykü Çelik, Danla Biliç, Rüştü-Işıl Reçber, Özlem Ada Şahin-Arya Şahin, Anıl Tetik, Serdar-Tuğçe Aziz gibi sanat ve cemiyet hayatından önemli isimler vardı.
20 YILLIK DOSTUYLA SAHNEYİ PAYLAŞTI!
20 yıllık dostum dediği Fettah Can’ı sahneye davet ederek "Biz Fettah Can ile çok eski dostuz. Allah ona öyle güzel bir yetenek vermiş ki böyle güzel şarkılar yazmış ve yorumlamış" diyerek sözü ve müziği Fettah Can’a ait olan ‘Işıklı Yol’ ve ‘Özledim’ parçalarını sanatçıyla beraber söyledi.
SAHNESİNDE EMİNE BULUT’U ANDI
Geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü olayı sahnesinde dile getiren Berkay, Emine Bulut’u Sezen Aksu’nun ‘Ünzile’ şarkısıyla andı. Şarkıyı seslendirdiği an sanatçının arkasındaki ekranlarda Emine Bulut yazısı yer aldı. Şarkı sonrasında Berkay ‘Emine Bulut’un kızı Bilge’nin, eğitim masraflarını karşılamak için Çeşme’de birçok sanatçı arkadaşımla beraber sahneye çıkacağız. Bu konserde herkesin en azından bir tane bilet alıp yardımda bulunmasını rica ederim’ diyerek konuştu. Berkay’ın bu isteğini Türk Hava Yolları İcra komitesi ve Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı karşılıksız bırakmadı ve Türk Hava Yolları ailesi konsere 2.000 adet bilet alarak destek verdi.
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