"SETE GİDİYORUM"

Rol aldığı dizi hakkında konuşan Berkay Ateş, "Kaliteli bir proje. Yönetmenimiz Neslihan Yeşilyurt, daha önce tanıştığım ve çalıştığım bir isim. Bu anlamda kendimi keyifli hissediyorum. Cansu (Dere) ile daha önce ‘Annem’ dizisinde oynamıştım. O zamanda aynı ekip vardı. Enerjimiz de tuttu." dedi.

Diziden ayrılacağı konuşulan Berkay Ateş, gazetecilerin, "Ölüm sahnesi çekilmiş." sözlerinin üzerine, "Ölüm sahnesi mi çekilmiş? Yok yani, biz çalışıyoruz. Sete gidiyorum." ifadelerini kullandı.